Kiss hören diesmal wirklich auf, sagt Gene Simmons

Nicht wenige Bands haben schon einmal großspurig angekündigt, auf Abschiedstournee zu gehen, nur um danach doch weiterzumachen. Bei der aktuellen „End Of The Road“-Konzertreise von Kiss handelt es sich laut Bassist Gene Simmons aber wirklich um die finale Gastspielreise der US-Schminke-Rocker. Dies gab der Musiker im Interview in der australischen TV-Sendung „The Sunday Projekt“ zu Protokoll (siehe Video unten).

Der richtige Zeitpunkt

„Zu einer bestimmten Zeit muss man die Würde und den Stolz haben, aber auch die Liebe und Bewunderung seiner Fans, um zu wissen, wann es Zeit ist, einen Schlussstrich zu ziehen“, sinniert Gene Simmons. „Wir haben alle Boxer miterlebt, die zu lange im Ring geblieben sind. Und wir haben alle Musikgruppen gesehen, die zu lange auf der Bühne geblieben sind. Also ich sehe zwar immer noch ziemlich gut aus, doch das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist: Die körperliche Natur dessen, was wir tun, wird beschränken, wie lange wir es machen.“

Des Weiteren kam Gene Simmons auf einen sehr stichhaltigen Aspekt des ganzen Themas zu sprechen. „Wir stellen uns selbst mit ‚You wanted the best, you got the best — the hottest band in the world‘ vor. Ich will in keiner dieser Bands sein, bei denen die Fans einfach sagen: ‚Oh, du hättest sie damals 1804 sehen sollen, als wirklich gerockt haben.‘ Genau hier, genau jetzt — sei entweder ein Champion oder geh‘ runter von der Bühne. Also werden wir aufhören, während das Aufhören gut ist- Während wir ganz oben sind.“

