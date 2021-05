Kiss-Manager: Ace Frehley wird bei Abschiedstour auftauchen

Ace Frehley bei einer Kiss-Show am 22. September 1979 in Chicago

Die Fans von Kiss würden es nur zu gerne sehen, wenn die Schminke-Rocker auf ihrer Abschiedstournee die beiden ehemaligen Mitglieder Ace Frehley und Peter Criss integrieren. Zu dieser Möglichkeit äußerste sich nun Bandmanager Doc McGhee in einem aktuellen Interview mit Rob’s School Of Music. Darin sagte er:

„All die Dinge sind möglich. Wir sagen nie zu irgendetwas nie. Wir wissen nur, dass wir den Leuten die beste Show auf der Welt geben wollen. Und meine Philosophie für alle meine Bands war immer, dass wenn du der allerbeste in dem bist, was du tust, werden Leute kommen und dir zuschauen. Und wenn du es nicht bist, werden sie sich den Besten anschauen. So einfach ist das. Was tun wir also mit Kiss? Wir bieten eine Show, zu der du gehen willst, egal ob du ein Fan bist oder nur einen Song kennst, weil es eine fantastische, unterhaltende Show ist. […] Zu all diesen Dingen: Wird Ace jemals auftauchen? Sicher, er wird auftauchen. Peter wird hoffentlich auftauchen. Jeder ist zu der Kiss-Party eingeladen.“

Positive Signale

Konkrete Pläne scheint es derzeit noch nicht zu geben, aber die Aussagen von Doc McGhee passen zu Überlegungen von Sänger Paul Stanley, welche dieser kürzlich im Gespräch bei „Inside With Paulo Baron“ geäußert hat: „Alles ist möglich. Ich schließe nichts aus. Ich muss sagen, dass wir ohne unsere Vergangenheit heute nicht hier wären. Wenn Peter und Ace nicht am Anfang dabei gewesen wären, wären wir heute nicht hier. Aber ich sage auch, dass, wenn Peter und Ace in der Band geblieben wären, wir heute nicht hier wären. Du musst das also in eine Art von Gleichgewicht und Perspektive bringen. Wenn es einen Weg gibt, sie dabei zu integrieren, die Abschiedstournee zu feiern, bin ich offen dafür. Doch es muss Sinn ergeben und sich richtig anfühlen. Denn die Band hat viel, viel zu lange ohne sie existiert. Wenn keine Freude darin steckt, bin ich nicht daran interessiert.“

