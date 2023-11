Kiss übertragen letzte Show als kostenpflichtigen Stream

Kiss sehen ihrem Ende entgegen: Im Dezember soll die definitiv letzte Liveshow der Band stattfinden. Damit kein Fan das wichtige Ereignis verpassen muss, bieten die Rocker ein Stream ihres Konzerts an – gegen eine Gebühr, versteht sich.

Empfehlung der Redaktion Ace Frehley will Paul Stanley wie einen Depp aussehen lassen Hard Rock Ace Frehley hat den "Piss"-Kommentar von Paul Stanley immer noch nicht überwunden und zu einem verbalen Gegenschlag ausgeholt. Das letzte Konzert von Kiss soll laut aktueller Planung am 2. Dezember 2023 im Madison Square Garden in New York City stattfinden. Fans der Band in den USA und Kanada soll für 39,99 US-Dollar (außerhalb Nordamerikas für 14,99 US-Dollar) die Möglichkeit geboten werden, die exklusiv über PPV.com gestreamte Show empfangen zu können. An besagtem Datum ist das Event ab 20 Uhr (EST), beziehungsweise 17 Uhr (PST) zu empfangen. Das entspricht 1 Uhr morgens deutscher Zeit. Seit Januar 2019 befinden sich Kiss auf ihrer „End Of The Road“-Abschiedstournee, welche sie zwischenzeitlich aufgrund der Coronapandemie unterbrechen mussten.

Bereits im September dieses Jahres sprach Kiss-Gitarrist und -Sänger Paul Stanley darüber, wie es sich anfühlt, langsam dem Ende der Band entgegenzublicken. „Wir haben 250 Shows auf dieser ,End Of The Road‘-Tour gemacht. Es ist ein langer Weg, und auf diesem schreiten wir immer weiter voran. Wir tun das für uns“, erklärte er. „Und ganz pragmatisch gesehen können wir nicht so weitermachen. Wir sind inzwischen älter als 70. Für uns ist ein Punkt erreicht, an dem wir erkennen, dass wir das, was wir tun, nicht auf unbestimmte Zeit machen können. […] Wir spielen nach wie vor ganz oben mit. Aber jetzt ist es an der Zeit, eine Siegesrunde zu drehen und erhobenen Hauptes abzutreten, uns bei allen zu bedanken und eine Show zu bieten, die wirklich in den Bann zieht und nicht nur uns, sondern ebenso den Fans Tribut zollt.“

