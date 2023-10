Manowar wollen 2025 nicht nur auf Tour gehen, sondern auch eine neue Platte rausbringen. Überdies soll SIGN OF THE HAMMER frisch eingespielt werden.

Manowar haben einiges vor -- im übernächsten Jahr. Wie Band-Anführer Joey DeMaio und Co. gerade in den Sozialen Medien haben verlauten lassen, werden die True-Metaller 2025 auf große "The Blood Of Our Enemies"-Tour gehen. Zahlreiche deutsche Städte stehen hier auf dem Plan. Zu Gehör bringen die US-Amerikaner dabei abwechselnd ihre Klassikeralben HAIL TO ENGLAND und SIGN OF THE HAMMER in voller Länge sowie jeweils einige ihrer größten Hits. Einiges in der Pipeline Doch damit nicht genug: SIGN OF THE HAMMER feiert nächstes Jahr sein 40. Jubiläum. Aus diesem Grund werden Manowar die Scheibe mit der heute zur Verfügung stehenden Technik…