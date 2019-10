Komiker Conan O’Brien hat einen absurden Gastauftritt in „Death Stranding“

Hideo Kojima ist immer für eine Überraschung gut. Sein kommendes Game „Death Stranding“ ist mit unter anderem Norman Reedus, Guillermo del Toro und Mads Mikkelsen schon hochkarätig besetzt, aber Kojima ist auch für einen Spaß zu haben. Und so hat er jetzt auf Twitter verkündet, dass auch Comedian und Moderator Conan O’Brien im Spiel vorkommt und eine lustige Rolle hat.

Conan im Seeotter-Anzug

Weiterlesen „Death Stranding“: Neuer Trailer & Infos zum Release-Termin Im Rahmen der Tokyo Game Show 2018 hat Hideo Kojima einen neuen Trailer und weitere Infos zu „Death Stranding“ veröffentlicht. Auch wissen wir, wann das Spiel erscheinen wird. So lautet Conan O’Briens Charakter im Spiel „The Wondering MC“ und wenn man als Spieler auf ihn trifft, bekommt man vonn ihm einen Seeotter-Anzug überreicht. Dieser ermöglicht es, im Fluss zu schwimmen, ohne davongespült zu werden. Auch wenn Conan O’Brien in dem Anzug mit Otterkopf bewusst lächerlich und absurd aussieht, so hat das Outfit immerhin einen praktischen Nutzen in „Death Stranding“.

Auf Twitter hat Hideo Kojima ein Video vom Auftritt Conan O’Briens in „Death Stranding“ gezeigt:

Darüber hinaus hat Conan in seiner Show auch einen Clip präsentiert, wie er die Büros von Hideo Kojima besucht hat. Natürlich gibt es dieses Video auch bei YouTube:

Darum geht es in „Death Stranding“

In der Zukunft liegt die Welt in Schutt und Asche. Mysteriöse Explosionen haben übernatürliche Ereignisse ausgelöst, die als „Death Stranding“ bekannt sind. Spektrale Kreaturen plagen die Landschaften und unsere Erde befindet sich kurz vor der Auslöschung. Sam Bridges (Norman Reedus aus „The Walking Dead“) muss über das verwüstete Ödland reisen und seine Aufgabe ist es, die Menschheit vor der drohenden Vernichtung zu bewahren.

Weiterlesen In „Death Stranding“ könnt ihr euch auch mit einer Art Hoverborard fortbewegen Action-Adventure Eine über 48 Minuten lange Gameplay-Präsentation im Rahmen der Tokyo Game Show zeigt viele Details aus „Death Stranding“. Im Spiel muss er es nicht nur mit den spektralen Kreaturen aufnehmen, sondern auch mit anderen Menschen, die kein Interesse daran haben, dass die Zivilisation, wie wir sie kennen, wiederhergestellt wird. Vor jeder Mission kann Sam Bridges sein Equipment und seine Ladung wählen. Gegenstände werden dabei nicht nur auf seinem Rücken transportiert, sondern Sam kann auch Erweiterungen an seine Armen anbringen lasen. Diese haben allerdings Einfluss darauf, wie Sam sich im Spiel fortbewegen kann, aus diesem Grund lohnt es sich, Missionen weise zu planen. Später im Spiel wird es aber auch die Möglichkeit geben, Sam mit einem Exoskelett auszurüsten, das ihn nicht nur schneller bewegen, sondern auch höher und weiter springen lässt.

„Death Stranding“ wird am 08. November 2019 für die PS4 veröffentlicht.

