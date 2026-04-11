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30 Seconds To Mars live in Frankfurt 17.04.2027

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Künstler: 30 Seconds To Mars

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Spot On: Newcomer-Bands im Fokus
SpotOn_Titelbild
In unserer Rubrik "Spot On" stellen wir euch regelmäßig Newcomer-Acts aus der Metal-Welt vor – beziehungsweise sie sich selbst.
Lasst ihr auch oft die gleichen Lieder in der Playlist rauf und runter laufen? Dabei tut ein bisschen frischer Wind doch gut, außerdem verpasst man jede Menge neuer Künstler. Um genau diese jungen Bands dreht sich unsere Rubrik "Spot On". Wir geben regelmäßig ein Fragenpaket raus, das dann von Bands und Künstlern beantwortet wird. Die Ergebnisse im Video könnt ihr euch entweder auf unserem YouTube- oder Instagram-Account ansehen. Vianova Hit it! Mit Energie, Vintage-Elementen und Klamotten aus der "Zu Verschenken"-Kiste schlägt die Berliner Band Vianova mit einem musikalisch erfrischenden Mix um sich. Sänger Alex und Gitarrist Felix berichten im Video-Interview…
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