Europe haben für nächstes Jahr einiges geplant. Neben einer Dokumentation soll auch neue Musik erscheinen. Zudem steht ein Jubiläum an.

Es scheint gerade die Zeit der Musikdokumentationen zu sein. Auch die schwedischen Hard-Rocker Europe haben sich für geraume Zeit von Kameras begleiten lassen und über ihre Band-Geschichte gesprochen. Keyboarder Mic Michaeli und Schlagzeuger Ian Haugland haben mit den Kolleginnen vom spanischen Metal Hammer gesprochen und ein bisschen was verraten. Zuerst gab es ein Update zum Dokumentarfilm der Band, bei dem Craig Hooper als Produzent und Regisseur fungiert. Dieser war zum Beispiel bereits verantwortlich für ‘Saxon: Heavy Metal Thunder’ (2010) oder ‘Deep Purple: From Here To InFinite’ (2017). Die Europe-Dokumentation erzählt die Geschichte von der Gründung, ihrem Aufstieg zum Erfolg Mitte…