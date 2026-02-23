Slipknot haben noch nicht im großen Kreis an neuem Song-Material geschraubt. Doch das soll laut Shawn Crahan bald geschehen.

Slipknot-Vordenker und -Perkussionist M. Shawn Crahan aka Clown hat einen Zwischenstand zu den Arbeiten an neuer Musik bei den Maskenmetallern abgegeben. Im Interview mit dem britischen Musikmagazin NME stellte der 56-Jährige zunächst klar, dass die Band noch nicht gemeinsam an Songs gefeilt hat, sondern sich die einzelnen Mitglieder eine wohlverdiente Pause von all den Tourneen gönnen. Bock? "Im Augenblick machen wir die größte Sache, die wir können — und das ist, uns eine dringend erforderliche Auszeit zu nehmen", berichtet Crahan. "Wir nehmen uns wirklich etwas Zeit für uns als Menschen. Jeder schreibt für sich die ganze Zeit, doch wir sind…