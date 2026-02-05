Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Aesthetic Perfection live in Leipzig 13.11.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Aesthetic Perfection

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Tobias Forge nimmt Musik auf — aber nicht für Ghost
Ghost-Boss Tobias Forge bei der Premiere des Konzertfilms ‘Rite Here Rite Now’ am 18. Juni 2024 in London
Wie Strippenzieher Tobias Forge andeutet, gönnen sich die schwedischen Okkultmetaller Ghost vorerst offenbar eine Verschnaufpause.
Ghost haben kürzlich ihre Neuinterpretation des Pet Shop Boys-Klassikers ‘It’s A Sin’ veröffentlicht. Insofern drängt sich bei Interviews tatsächlich die Frage auf, ob der Track womöglich ein Vorbote für eine EP ist. Im Gespräch bei Global News sollte Bandmastermind Tobias Forge dazu Stellung nehmen. Bei dieser Gelegenheit gestand der Schwede, dass es derzeit keine konkreten Pläne für seine Formation gibt, er jedoch gerade Musik einspielt — allerdings nicht für Ghost. Die Zukunft ist offen "Nein, Stand jetzt kommt keine EP", stellte Forge klar. "Abgesehen von der Tournee [durch Nordamerika — Anm.d.A.], die wir gerade machen, haben wir nichts anderes geplant.…
Weiterlesen
Zur Startseite