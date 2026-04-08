Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Agatha is Dead! live in Bochum 20.02.2027

teilen
mailen
teilen

Künstler: Agatha is Dead!

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Dave Grohl war bei über 430 Therapiesitzungen nach Untreue
Dave Grohl (Foo Fighters) während einer Show von The Churnups beim Glastonbury Festival 2023
Foo Fighters-Mastermind Dave Grohl hat sich in zahlreichen Therapiestunden selbst auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt.
Dave Grohl war jedermanns Liebling und galt als der netteste Kerl im Rock’n’Roll. Bis der Foo Fighters-Chef offenbarte, dass er bei einem Seitensprung eine andere Frau geschwängert hat und erneut Vater wird. Über diesen Themenkomplex hat der einstige Nirvana-Schlagzeuger nun in einem Interview mit der britschen Zeitung The Guardian geplaudert. Demnach hat der 57-Jährige laut eigenen Angaben bislang mehr als 430 Therapiesitzungen absolviert. Sucht nach Erfolgen Im Gespräch mit Journalist Ben-Beaumont Thomas berichtete Dave Grohl, dass er "sechs Tage pro Wochen für 70 Wochen in Therapie war": "Ich habe das neulich ausgerechnet: Das waren über 430 Sitzungen." Allerdings war seine folgenschwere Affäre…
Weiterlesen
Zur Startseite