Rush bleiben Rush, auch wenn mit Geddy Lee und Alex Lifeson nur noch zwei Mitglieder der legendären Rock-Formation am Leben sind.

Im Oktober 2025 gaben Rush erst ihre "Fifty Something"-Reunion-Tour bekannt. Es werden die ersten Konzerte der Band unter dem "Rush"-Namen seit dem Tod ihres Schlagzeugers Neil Peart sein. Das sorgte besonders hinter den Kulissen für viele Diskussionen, wie Alex Lifeson und Geddy Lee im Interview mit Classic Rock erzählen. Die neuen Iron Maiden? Lee meint kurz angebunden: "Wie soll man es verdammt noch mal sonst nennen? Als die Band endete, sagten wir, dass sie nur mit Neil zusammen wahrhaftig Rush sei. Das ist natürlich nach wie vor wahr. Rush, wie die meisten Leute uns kennen. Aber wir werden in fünf…