Judas Priest-Gitarrist Richie Faulkner hat kein Interesse daran, Judas Priest ohne die Originalmitglieder fortzuführen.

Was wären Judas Priest ohne ihren Frontmann Rob Halford, Bassist Ian Hill und ohne Gitarrist Glenn Tipton? Viele Fans sind sich einig: nichts. Als Judas Priest-Gitarrist Richie Faulkner in Interview mit Rock Interview Series gefragt wird, ob er sich vorstellen könne, die Band weiterzuführen, wenn die drei verbliebenen Kernmitglieder raus sind, zögert er nur kurz. Wissen, wann Ende ist Dann sagt er: "Ich weiß nicht. Vielleicht nicht. Ich glaube, wenn die Jungs nicht mehr Teil des Ganzen wären- sie sind schließlich Priest. Sie haben die Band über fünf Jahrzehnte aufgebaut und ich glaube, wenn sie keine Lust mehr darauf haben, sollte…