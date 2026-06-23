Nach seiner Krebsdiagnose im vergangenen Jahr muss Coal Chamber-Schlagzeuger Mikey Cox ein letztes Mal operiert werden.

Kurz vor dem Auftritt von Coal Chamber beim diesjährigen Sick New World Festival in Las Vegas hatte Drummer Mikey Cox Ende April eröffnet, dass er vor einem Jahr die Diagnose Krebs erhalten hatte. Über die Sozialen Medien teilte er damals mit: „Am 1. April 2025 erhielt ich die Diagnose Krebs im Stadium 3.“ Dann erklärte er: „Nach einem einjährigen Kampf und absolut brutalen Bestrahlungs-, Chemotherapie- und schließlich Operationszyklen bin ich unendlich dankbar, sagen zu können: Ich bin krebsfrei!“ So ganz scheint es aber noch nicht vorbei zu sein. Coal Chamber haben nämlich ihren Auftritt beim diesjährigen Louder Than Life Festival…