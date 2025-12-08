Der Tod von Kiss-Gründungsgitarrist Ace Frehley erschüttert die Musikwelt. Zahlreiche Künstler gedenken seiner und nehmen Abschied.

2025 entpuppt sich zunehmend als ein Jahr, in dem die Welt viele Größen verliert. Nun reiht sich auch der einstige Kiss-Gitarrist Ace Frehley in die Riege der verstorbenen Musiklegenden ein. Nach einem Sturz in seinem Studio wurde der 74-Jährige vor einigen Wochen mit einer Hirnblutung ins Krankenhaus eingeliefert. Seine Familie ließ nun die lebenserhaltenden Maßnahmen abschalten. Jetzt trauert die Musikwelt also erneut um eine ihrer Ikonen. Ace Frehley wurde in den Siebzigern als Lead-Gitarrist von Kiss unter den Namen „The Spaceman“ oder auch „Space Ace“ bekannt. Sein unvergleichliches Gitarrenspiel inspiriert bis heute zahlreiche Musiker. Außerdem galt er als ein angenehmer,…