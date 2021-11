Die Metal-Videos der Woche vom 26.11. mit Tony Iommi, Nightrage, u.a.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick!

Black Sabbaths Tony Iommi präsentiert ‘Scent Of Dark’ – seine erste musikalische Rock-Komposition seit dem Sabbath-Album 13 aus dem Jahr 2013.

Nightrage veröffentlichen ‘Nauseating Oblivion’ als Single-Auskopplung ihrer 2022 erscheinenden Platte, die den finalen Teil ihrer von ‘Dantes Inferno’ inspirierten Trilogie bilden soll.

Nach der Veröffentlichung ihres neuesten Werks INTO BLACKNESS teilen die Thrasher Bonded den zugehörigen Videoclip zu ‘Watch (While The World Burns)’.

Hier kommt Avatars Version eines gemütlichen Weihnachtsständchens: ‘Construction Of Souls’.

Und noch mehr Weihnachtsstimmung: Majestica präsentieren ‘This Christmas’.

Auf ‘Ghost’ und ‘Temptation’ folgt mit ‘Surrender’ ein etwas sanfteres Modern Metalcore-Stück von Imminence.

Mass Worship liefern mit ‘Revel In Fear’ ihre nächste Core-Nackenschelle. Der Song ist Teil des neuen Albums PORTAL TOMBS, das am 04. Februar 2022 erscheinen soll.

Auch Molotov Solution legen mit ‘The Blood Of Tyrants’ nach.

Resolve bringen heute ihre Platte BETWEEN ME AND THE MACHINES auf den Markt. Zeitgleich liefern sie den Clip zu ‘Forever Yours’.

Ten56., die Band um Ex-Betraying The Martyrs-Frontmann, präsentiert einen Schwarz-Weiss-Clip zur neuen Single ‘Kimo’.