Seht hier die besten Bilder vom Konzert von Kreator, Exodus und Carcass in der Ludwigsburger MHP Arena am 10.04.2026.

Kreator live 2026 - die Setlist aus Ludwigsburg (10.4.2026): Seven Serpents Hail to the Hordes Enemy of God Satanic Anarchy Hate Über Alles People of the Lie Betrayer Krushers of the World Hordes of Chaos (A Necrologue for the Elite) Satan Is Real Loyal to the Grave Mars Mantra Phantom Antichrist Tränenpalast (mit Britta Görtz) Endless Pain 666 - World Divided The Patriarch Violent Revolution Pleasure to Kill --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit…