In Berlin findet am 13. November erneut die Gaming-Party LANowar statt. Diesmal als Star-Gäste mit dabei: die schwedischen Metal-Veteranen Sabaton.

Nonstop Gaming, nonstop Heavy Metal – willkommen zu LANowar, der Heavy Metal-LAN-Party! LVL, die Premium-Event-Location im Herzen Berlins, die regelmäßig große Turniere und Game-Launches veranstaltet, verwandelt sich für einen Abend in eine wilde Heavy Metal-Feier, bei der LAN-Party auf laute Musik trifft Übersicht LANowar 2025 Wann: 13. November, 18 Uhr bis open end Wo: LVL Berlin, Schützenstraße 73, 10117 Berlin Tickets gibt es ab sofort hier streng limitiert im Vorverkauf. Diesmal als Star-Gäste dabei: die schwedischen Metal-Veteranen Sabaton, die zwei Tage später eine ausverkaufte Show in der Uber Arena in Berlin spielen werden und ihr neues Album LEGENDS mit im Gepäck haben,…