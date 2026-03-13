Das kommende Werk der Nu-Metaller Drowning Pool nimmt laut Gitarrist C.J. Pierce langsam Form an und kommt vielleicht noch dieses Jahr.

Über die letzten anderthalb Jahre veröffentlichten Drowning Pool immer wieder neue Singles, ohne jedoch konkret von einem Album zu sprechen. Nun erzählt Gitarrist C.J. Pierce im Interview mit Cassius Morris, wie weit die Band mit der Arbeit an der nächsten Platte schon ist. Allerdings scheint es, als müssten sich Fans noch ein wenig gedulden. Gut Ding will Weile haben Pierce meint: "Das steht alles noch nicht richtig fest. Wir haben natürlich genug Lieder, um ein ganzes Album zu veröffentlichen. Wir konzentrieren uns auf die Sachen, die wir schon gemacht haben, die schon fertig und aufgenommen sind. Ich muss für ein paar…