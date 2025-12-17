Kiss werkeln tatsächlich an neuem Song-Material, wie Paul Stanley während einer Fragerunde auf einer Fan-Convention ausplauderte.

Vergangenes Wochenende ging in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada die Fan-Convention von Kiss über die Bühne. Und bei der "KISS Kruise: Landlocked In Vegas" in den Virgin Hotels spielten Sänger/Gitarrist Paul Stanley, Bassist Gene Simmons, Gitarrist Tommy Thayer und Bassist Eric Singer nicht nur ungeschminkt ein Konzert. Die Musiker stellten sich obendrein in einer von Fozzy-Frontmann Chris Jericho moderierten Gesprächsrunde auch den Fragen der Fans. In der Mache Dabei sollten Kiss dazu Auskunft geben, ob sie zum Beispiel für das kommende Biopic ‘Shout It Out Loud’ oder die groß angekündigte Avatar-Show, die sich gerade in der Entwicklung befindet, neue Musik…