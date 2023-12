Serj Tankian hat erneut unterstrichen, dass es für ihn wichtigere Dinge im Leben gibt, als mit System Of A Down auf Tournee zu gehen.

System Of A Down spielen eher selten Konzerte. Das ist mitunter auf Sänger Serj Tankian zurückzuführen. In einem Interview mit Revolver hat der Musiker nun bekräftigt, dass es für ihn mittlerweile keine Priorität mehr darstellt, auf Tourneen zu gehen. Sein Körper und Familienleben würden von dieser Entscheidung profitieren. Familie geht vor Letztes Jahr gab Serj Tankian noch an, dass ihn Rückenprobleme vom Touren abhalten würden. Darauf angesprochen, erwiderte der 56-Jährige: "Manche von meinen Rückenthemen sind viel besser, was die Gesundheit angeht. Das ist cool. Ich kümmere mich im Augenblick um ein paar andere Dinge, die von Reisen oder Tourneen beeinflusst…