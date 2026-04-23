Metallica geben sich der Las Vegas-Opulenz endgültig hin und kündigen weitere Konzerte in Sin City an. Sie spielen dort nun 24 Shows.

Aktuell zieht es immer mehr große Künstler nach Las Vegas, um sich dort im Elvis Presley-Stil für eine ganze Reihe Konzerte niederzulassen. Auch Metallica haben am 25. Februar für den kommenden Herbst eine sogenannte "Residency" in der Las Vegas Sphere angekündigt. Nun kommen weitere Konzerte dazu, was die Gesamtzahl der Shows auf 24 steigen lässt. Herbst bis Frühling Die "Life Burns Faster"-Residency der Thrasher wird ebenfalls ihrem "No Repeat Weekend"-Konzept folgen. Das bedeutet, dass es pro Show, pro Woche keine Wiederholungen in der Setlist geben wird. Ursprünglich wurden nur Konzerte von Oktober bis Januar angekündigt. Nun verlängern Metallica ihren Aufenthalt…