Vor genau 15 Jahren verstarb Manowar-Schlagzeuger Scott Columbus im Alter von 54 Jahren. Ein Nachruf und Rückblick auf sein Wirken.

Heute jährt sich der Tod von Scott Columbus zum 15. Mal. Für viele Metalheads ist sein Name untrennbar mit einer Ära verbunden, in der Manowar nicht nur Hymne nach Hymne schmiedeten, sondern ein ganzes Genre prägten. Scott war der Mann, der mithilfe seines Schlagzeugs den galoppierenden Riffs ihre donnernden Hufe verlieh. Geboren am 10. November 1956 in Fair Haven, New York, stieß Columbus 1983 - drei Jahre nach der Gründung - zu Manowar. Sein Einstand INTO GLORY RIDE (1983) markierte den Beginn eines legendären Line-ups: Eric Adams, Ross „The Boss“ Friedman, Joey DeMaio und Scott Columbus. Gemeinsam erschufen sie Alben,…