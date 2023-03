Zum sechsten Mal soll dieses Jahr der Cliff Burton Day stattfinden. Alte Wegbegleiter gedenken zu diesem Anlass dem verstorbenen Metallica-Bassisten.

Zu Ehren des legendären Metallica-Bassisten Cliff Burton findet dieses Jahr findet zum sechsten Mal der Cliff Burton Day statt. Weggefährten, Freunde und Familie erinnern sich anlässlich dessen an den verstorbenen Musiker zurück. Legenden sterben nie Um am Cliff Burton Day an den verstorbenen Musiker zu erinnern, will Gastgeber Nicholas Gomez mit damaligen Weggefährten und der Familie die Erinnerungen an die Legende teilen. Neben Flemming Rasmussen - Produzent von RIDE THE LIGHTNING (1984), MASTER OF PUPPETS (1986) und ... AND JUSTICE FOR ALL (1988) - sollen auch Mike Overton (Trauma), John Gallagher (Raven), die Autoren des ‘Murder In The Front Row’,…