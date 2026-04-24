Gitarrist Kiko Loureiro räumt ein, dass ihn vielerlei Dinge dazu motiviert haben, Megadeth den Rücken zu kehren.

Der frühere Megadeth-Gitarrist Kiko Loureiro hat in einem neuen Interview bei Sixty Scales And The Truth näher erläutert, was ihn zum Ausstieg bei der Band von Dave Mustaine animiert hat. Nach neun Jahren mit der Thrash-Gruppe war für den Brasilianer Ende 2023 Schluss. So verspürte der 53-Jährige nicht nur einen Grund, seinen Hut zu nehmen. Es waren mehrere. Es kam einiges zusammen "Während ich bei Megadeth war, war es großartig", stellt der in Finnland lebende Brasilianer klar. "Keine Beschwerden. Aber es waren acht, fast neun Jahre. Und dann war ich vielleicht fünf oder manchmal sechs Monate im Jahr auf Tour.…