Ozzy Osbourne mag keine Gesichtstattoos

Die Covid-19-Pandemie hat in diesem Sommer die Live-Branche auf den Kopf gestellt. Fast alle Konzerte werden ins kommende Jahr verschoben oder fallen gänzlich aus. Während einige kleine Shows unter strengen Restriktionen bereits wieder stattfinden, gibt es aber auch ein paar Bands, die bei ihren Auftritten weniger Wert auf genügend Sicherheitsabstand und Maskenpflicht legen. Der ehemalige Skid Row-Sänger Sebastian Bach äußerte sich erzürnt zu Konzerten in den USA, die während der Corona-Krise stattfinden. Er schrieb über Twitter: "Alle 'Musiker', die in den Vereinigten Staaten von Amerika in dieser Zeit Rock'n'Roll-Shows veranstalten, kümmern sich nur darum Geld einzunehmen und geben einen feuchten…