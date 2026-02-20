Obwohl Phil Demmel seit beinahe zwei Jahren nicht mehr bei Vio-Lence ist, wird Sean Killian noch immer auf die Trennung angesprochen.

Vio-Lence wurde 1985 unter anderem von Gitarrist Phil Demmel gegründet. Ein Jahr später stieß Sänger Sean Killian hinzu. Scheinbar waren sich die beiden Musiker lange Zeit uneins, was letztlich zu Demmels Ausstieg im Februar 2024 führte. Der Gitarrist erklärte damals, dass seine Zeit in der Band schlicht zu Ende sei. „Ich passe bezüglich dessen, was das Ziel ist, nicht mehr hinein. Im Licht von ein paar kürzlichen Ereignissen sehe ich mich dazu genötigt, den Schlussstrich zu ziehen.“ Uneinigkeit Nun war Sean Killian zu Gast bei Robbs MetalWorks, wo er gefragt wurde, ob er Vio-Lence nach Demmels Ausstieg zunächst auflösen…