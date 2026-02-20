Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Authority Zero live in München 05.06.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Authority Zero

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Vio-Lence: Sean Killian bezeichnet Phil Demmel als Egoisten
Phil Demmel, Ex-Vio-Lence
Obwohl Phil Demmel seit beinahe zwei Jahren nicht mehr bei Vio-Lence ist, wird Sean Killian noch immer auf die Trennung angesprochen.
Vio-Lence wurde 1985 unter anderem von Gitarrist Phil Demmel gegründet. Ein Jahr später stieß Sänger Sean Killian hinzu. Scheinbar waren sich die beiden Musiker lange Zeit uneins, was letztlich zu Demmels Ausstieg im Februar 2024 führte. Der Gitarrist erklärte damals, dass seine Zeit in der Band schlicht zu Ende sei. „Ich passe bezüglich dessen, was das Ziel ist, nicht mehr hinein. Im Licht von ein paar kürzlichen Ereignissen sehe ich mich dazu genötigt, den Schlussstrich zu ziehen.“   Uneinigkeit Nun war Sean Killian zu Gast bei Robbs MetalWorks, wo er gefragt wurde, ob er Vio-Lence nach Demmels Ausstieg zunächst auflösen…
Weiterlesen
Zur Startseite