Auf unserer Couch enthüllt die Sängerin, Pianistin und Harfinistin Fabienne Erni einige persönliche Anekdoten ihres Lebens.

Die komplette Couch-Rubrik mit Fabienne Erni findet ihr in der METAL HAMMER-Aprilausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Welchen Job hättest du, wenn du nicht Musikerin geworden wärst? Fabienne Erni: Wahrscheinlich Chorleiterin oder Vollzeit-Gesangslehrerin. Musik war für mich immer der einzige realistische Plan. MH: Wann hast du entschieden, dass du Musikerin werden willst – und warum? FE: Bei einem unserer jährlichen Weihnachtsmarktausflüge haben wir das Musical ‘Aida’ von Elton John gesehen. Die Darstellenden haben mich zutiefst beeindruckt und berührt. In diesem Moment wusste ich:…