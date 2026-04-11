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Avalanche Effect live in Frankfurt 29.10.2026

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Künstler: Avalanche Effect

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Couch: Fabienne Erni (Eluveitie, Illumishade, solo)
Fabienne Erni
Auf unserer Couch enthüllt die Sängerin, Pianistin und Harfinistin Fabienne Erni einige persönliche Anekdoten ihres Lebens.
Die komplette Couch-Rubrik mit Fabienne Erni findet ihr in der METAL HAMMER-Aprilausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Welchen Job hättest du, wenn du nicht Musikerin geworden wärst? Fabienne Erni: Wahrscheinlich Chorleiterin oder Vollzeit-Gesangslehrerin. Musik war für mich immer der einzige realistische Plan. MH: Wann hast du entschieden, dass du Musikerin werden willst – und warum? FE: Bei einem unserer jährlichen Weihnachtsmarktausflüge haben wir das Musical ‘Aida’ von Elton John gesehen. Die Darstellenden haben mich zutiefst beeindruckt und berührt. In diesem Moment wusste ich:…
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