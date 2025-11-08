YouTuber Tom BetGeorge lieferte mit ‘Master Of Puppets’ von Metallica eine herausragende Sound- und Lichter-Show zu Halloween.

Tom BetGeorge bereichert YouTube bereits seit Jahren mit Beiträgen seiner außergewöhnlichen Licht- und Sound-Installationen an seinem Eigenheim, wobei er sich insbesondere während der Halloween- und Weihnachts-Saison verausgabt. Im Rahmen seiner Metallica-Interpretation scheint er sich allerdings selbst übertroffen zu haben. Mit einer spektakulären Drohnenlichter- und Sound-Show leitete Tom 2022 die Spooky-Season ein und fuhr dabei scharfe Geschütze auf. In Anlehnung an das Eddie Munson-Metallica-Finale der vierten Staffel von ‘Stranger Things’, das inoffiziell zum Serien-Sensationsmoment von 2022 erkoren wurde, kreierte Tom BetGeorge seine Bestrebungen rund um das genannte Phänomen. Flackernde Lichter singen und tanzen als Halloween-typische Motive zu dem Metallica-Klassiker ‘Master Of…