Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Papa Roach, Beartooth, Yes sowie einigen weiteren.
Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: AL9X1 ‘A Threat’ Allt ‘Snowblind’ Amberian Dawn ‘Unchained’ Beartooth ‘Pure Ecstasy’ Bolan ‘Memory’ Crusade Of Bards ‘Laniakea’ dArtagnan ‘Für immer Dein’ Bruce Dickinson ‘Tears Of The Dragon’ Dimmu Borgir ‘As Seen In The Unseen’ Distant ‘Rat Torture’ Frozen Crown ‘On Silver Wings’ Godthrymm ‘Jewels’ Gradience ‘Deathwish’ Gridiron ‘Lights Out’ Iron Kingdom ‘Deadhouse Gates’ Isegrim ‘Angel With Fire And Sword’ Junius ‘The Oracle’ Keops ‘Sacred Land’ Lion’s Share ‘We Are What We Are’ Massendefekt ‘Brandung’ Papa Roach ‘See U In Hell’ (feat. Hanumankind) Pinhead ‘Vanitas.exe’ Prince Of Failure ‘Jaded Mantra’ Progeny Of Sun ‘Unified Light’…