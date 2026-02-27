1981 erschien MOVING PICTURES, das achte Album von Rush. Anlässlich des 45. Jubiläums blicken wir zurück auf die Entstehungsgeschichte.

Als Rush im Februar 1981 MOVING PICTURES veröffentlichten, ahnte niemand, dass dieses Album die Kanadier endgültig aus der Prog-Nische katapultieren und mitten in den Rock-Olymp schleudern würde. 45 Jahre später wirkt die Platte so frisch, fokussiert und selbstbewusst, als hätten Geddy Lee, Alex Lifeson und Neil Peart sie gestern erst aus dem Studio getragen. Dabei begann alles mit einem Momentum, das die Band noch nie erlebt hatte: Die "Permanent Waves"-Tournee 1980 war die erste in ihrer Karriere, die tatsächlich Gewinn abwarf. Statt sich eine Pause zu gönnen, stürzten sich Rush nach deren Abschluss direkt wieder in die Arbeit. Produzent Terry…