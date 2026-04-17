The Gems spielten live am 01.04.2026 im Berliner Frannz Club zusammen mit King Zebra und Mia Karlsson. Lest hier den Bericht.

Erst vor wenigen Wochen haben The Gems mit YEAR OF THE SNAKE ihr zweites Studioalbum veröffentlicht: ein Werk, das vor allem auf Live-Tauglichkeit zielt und genau darin seine Wahrheit findet. Crucified Barbara-Frontfrau Mia Karlsson, die bei den Schwedinnen auf der Bühne den Bass übernimmt, eröffnet den Abend mit einem Akustik-Set, das als bewusst gesetzter Gegenpol zum später dominierenden Hard Rock fungiert. King Zebra wagen mit ‘She Don’t Like My R’n’R’, ‘Under Destruction’ oder ‘Wall Of Confusion’ – Letzterer ohne den Gastgesang von Guernica Mancini – eine Zeitreise in die Achtziger, die weniger nostalgisch als vielmehr programmatisch wirkt. The Gems…