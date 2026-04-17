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Benediction live in Wien 03.10.2026

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Künstler: Benediction

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Skindred: Arya Goggin erklärt den Ausstieg von Dan Pugsley
Skindred @ Zenith München, 25.4.2019
Der Ausstieg von Dan Pugsley bei Skindred kam für viele überraschend. Nach und nach gibt die Band Einblicke zu den Gründen des Bassisten.
Letztes Jahr verließ Bassist Dan Pugsley Skindred nach 27 Jahren des gemeinsamen Musizierens. Arya Goggin, der seit 2002 bei den Ragga-Metallern den Takt angibt, erzählt, wie der Bassist zu seiner Entscheidung gekommen ist. Derzeit übernimmt Tommy Gleeson den Bass. Dieser sprang bereits vor zehn Jahren für Gitarrist Mikey Demus ein, als dessen Tochter geboren wurde. Im Interesse aller Im Podcast The Itch bestätigt der Schlagzeuger, dass Pugsley zusammen mit dem Rest der Band „90 Prozent“ des neunten Skindred-Albums geschrieben hat. YOU GOT THIS erscheint am 17. April via Earache Records. Laut Goggin war Dan Pugsley „schon lange nicht mehr glücklich.…
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