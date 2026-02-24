Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Paradise Lost: Greg Mackintosh erklärt Gewichtsverlust

Paradise Lost, Hamburg, Markthalle, 07.02.2026
Paradise Lost, Hamburg, Markthalle, 07.02.2026
Foto: Birger Treimer. All rights reserved.
von
Greg Mackintosh von Paradise Lost ist aktuell — übertrieben ausgedrückt — nur mehr Haut und Knochen. Nun erklärt er sein geringes Gewicht.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Wer die britischen Gothic Metal-Veteranen Paradise Lost zuletzt live in Farbe gesehen hat, durfte die derzeitige Statur von Gitarrist Greg Mackintosh aufgefallen sein. Im Vergleich zu seiner Figur von vor ein paar Jahren kommt der 55-Jährige aktuell wie eine Bohnenstange daher. Insofern durfte es niemanden verwundern, dass sich die Fans um dem Musiker ein bisschen Sorgen machen. Der Künstler hat sich nun selbst zu Wort gemeldet und erklärt seinen rapiden Gewichtsverlust mit „anhaltenden gesundheitlichen Problemen“.

In guten Händen

„Man hat mir gesagt, dass eine Menge Nachrichten wegen meines Gewichtsverlusts während der letzten paar Monate reingekommen sind“, spricht Mackintosh den Elefanten im Raum direkt an. „Normalerweise würde ich so eine private Sache nicht kommentieren. Allerdings halte ich es in diesem Fall für das Beste, um jegliche weitere Spekulation zu beenden. Ich habe ein paar anhaltende gesundheitlich Probleme, die sich zuletzt verstärkt haben.

Mit Details werde ich hier niemanden langweilen, aber ich befinde mich in guter Behandlung und fühle mich gut. Gar nicht davon beeinträchtigt ist meine Fähigkeit, Gitarre zu spielen, und ich befinde mich derzeit mit Paradise Lost auf Konzertreise. Das Publikum ist krass, und Paradise Lost klingen besser, als sie es seit Jahren getan haben. Ich weiß die Sorgen, die sich alle machen, wirklich zu schätzen. Wir sehen uns auf Tour.“ Die Formation spielt derweil noch mit ASCENSION — ihrem aktuellen, mittlerweile 17. Studiowerk — Live-Konzerte.

Ascension - 2 Vinyl
Ascension - 2 Vinyl
von Paradise Lost
Für € 27,99 im Metal Hammer Shop kaufen

2025 plauderte Greg Mackintosh in einem Interview mit Echoes And Dust über die Freuden des Tourneelebens: „Jede Nacht ist anders. Bestimmte Dinge geschehen, seien sie gut oder schlecht, innerhalb eines Tages — und sie machen die Sache denkwürdig. So kann man sich nie wirklich am Tour-Leben langweilen. Das Reisen ist langweilig, Fliegen ist langweilig. Von Flughäfen kann ich genug haben, aber an anderen Orten zu sein oder verschiedene Menschen zu treffen, ist großartig. Ich bin irgendwie ein Einzelgänger, kein geselliger Mensch.

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Daher wähle ich sehr genau aus, wie und wann ich mich an diesen Orten zeige. Dennoch genieße ich es. Wegen des Auftretens mache ich dies jedoch nicht. Es ist wegen der kreativen Seite. Manche Jungs in der Band leben für das Auftreten. Mich persönlich hat es stets am meisten erfreut, dieses kleine Etwas im Kopf zu haben und dann zu sehen, wie es Wirklichkeit und zu einem Album wird. Und das tut es weiterhin. Das Auftreten hat aber seine Höhen und Tiefen.“ 


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Gesundheitliche Probleme Gewicht gewichtsverlust Gitarrist Greg Mackintosh paradise lost
Manowar: Ex-Gitarrist Ross The Boss leidet an ALS
Der einstige Manowar-Musiker Ross The Boss beim Little Steven's Underground Garage Festival am 14. August 2004 in New York City
Der frühere Manowar-Gitarrist Ross The Boss leidet an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS, die es ihm erschwert, sich zu bewegen.
Diese Neuigkeit dürfte Manowar-Fans nachdenklich stimmen: Ross Friedman alias Ross The Boss, welcher die True Metal-Gruppe 1980 mit Bassist Joey DeMaio gegründet hatte, laboriert an amyotropher Lateralsklerose — kurz ALS. Dabei handelt es sich um eine nicht heilbare, degenerative Erkrankung des motorischen Nervensystems, welche auch Lou-Gehrig-Syndrom (nach dem von der Krankheit betroffenen Baseballspieler Lou Gehrig) genannt wird. Umwerfender Support Im zugehörigen Statement von Friedmans Presseagenten heißt es: "Ross ‚The Boss‘ Friedman, Gründungsmitglied der Punk Rock-Legenden The Dictators und der Heavy Metal-Veteranen Manowar, hat die Diagnose der amyotrophen Lateralsklerose (ALS) bekommen, die gemeinhin als Lou-Gehrig-Syndrom bekannt ist. Die Diagnose folgte auf mehrere…
Weiterlesen
Zur Startseite