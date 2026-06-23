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Béton Armé live in Berlin 10.09.2026

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Künstler: Béton Armé

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Tailgunner: Vorwürfe gegen Bassist Thomas Hewson
Tailgunner mit Thomas Hewson (l.)
Tailgunner müssen sich derzeit mit heftigen Anschuldigungen gegen Bassist und Gründer Thomas Hewson auseinandersetzen.
Die aufstrebenden Power-Metaller Tailgunner haben sich bezüglich einer unschönen Sache zu Wort gemeldet. Demnach kursieren im Internet offensichtlich Gerüchte um beziehungsweise Anschuldigungen gegen Bassist Thomas Hewson. Die Briten gehen in ihrer Stellungnahme nicht darauf ein, was Hewson konkret vorgeworfen wird, betonen jedoch, dass sie der Sache auf den Grund gehen werden. Viele Unklarheiten "Tailgunner wurden auf die jüngsten Anschuldigungen gegen Thomas aufmerksam gemacht", beginnt das offizielle Statement der Formation zu der Angelegenheit. "Während er jegliches Fehlverhalten bestreitet, wird er von der Band zurücktreten, während wir die Situation in richtiger Art und Weise in Angriff nehmen. Wir als Band nehmen diese…
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