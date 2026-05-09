Ein halbes Jahrhundert ist es nun her, dass Thin Lizzy durch JAILBREAK ihre Karriere retteten. Ein Rückblick anlässlich des Jubiläums.

Wenn eine Band mit dem Rücken zur Wand steht, entstehen manchmal die Platten, die alles verändern. Genau so war es 1976 bei Thin Lizzy. JAILBREAK, das sechste Album der irischen Rock-Giganten, feiert sein 50. Jubiläum - und bis heute klingt der Knall nach, der die Band aus einer stagnierenden Karriere schoss und ihr internationalen Ruhm verschaffte. Ultimatum vom Label, zwei Flops im Gepäck Nach den kommerziellen Bauchlandungen von NIGHTLIFE (1974) und FIGHTING (1975) war die Stimmung bei Thin Lizzy angespannt. Ihr Label Vertigo Records stellte ein knallhartes Ultimatum: Noch ein Album - und wenn das nicht zündet, war’s das. Zwar…