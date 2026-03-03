Deep Purple haben in den letzten Monaten an ihrem 24. Studioalbum gearbeitet. Sänger Ian Gillan verrät nun Genaueres dazu.

Im September 2025 erzählte Deep Purple-Bassist Roger Glover im Gespräch mit Eddie Trunk, dass die Rock-Veteranen zwischen all ihren Live-Auftritten an neuer Musik arbeiten. Das ist insofern recht beachtlich, bedenkt man das Durchschnittsalter der Band, das – abgesehen von Gitarrist Simon McBride (46 Jahre) – zwischen 77 und 80 Jahren liegt. Sänger Ian Gillan bestätigt die Studioarbeit jetzt nicht nur – er verrät auch noch den Veröffentlichungszeitraum und gibt Einblicke in den Entstehungsprozess. Metaphysik Im Interview mit Songwriting For Songwriters erklärt Gillan, dass die Arbeit am Nachfolger von =1 (2024) in den letzten Zügen sei. Jedoch könne er noch nicht zu…