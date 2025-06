Bei Foreigner gibt es demnächst einen Personalwechsel. Frontmann Kelly Hansen tritt ab. Sein Nachfolger kommt aus der Band.

Foreigner vollziehen einen Sängerwechsel. Dies haben die AOR-Legenden kürzlich im US-Fernsehen der Weltöffentlichkeit mitgeteilt. Der aktuelle Frontmann Kelly Hansen wird noch die anstehende Sommertournee durch die Vereinigten Staaten von Amerika bestreiten. Anschließend übergibt der 64-Jährige das Mikro an Luis Maldonado, welcher schon seit 2021 in Sachen Gitarre, Bass und Background-Gesang für die Formation im Einsatz ist. Bei der Castingshow ‘The Voice’ auf NBC gab Hansen zu Protokoll: "Die Stimme von Foreigner zu sein, war eine der größten Ehren meines Lebens. Aber es ist an der Zeit, das Mikrofon weiterzureichen. Luis hat das Organ, die Energie und die Seele, um diese Lieder…