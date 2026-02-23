Toggle menu

Bridge City Sinners live in Nürnberg 30.06.2026

Künstler: Bridge City Sinners

Alex Van Halen & Steve Lukather arbeiten an einem Album
Toto-Gitarrist Steve Lukather (l.) und Alex Van Halen machen gemeinsame Sache
Schlagzeuger Alex Van Halen will in Bälde mit Gitarrist Steve Lukather (Toto) an einem Longplayer werkeln.
Die Chancen stehen gut, dass es irgendwann neue Musik aus dem Hause Van Halen gibt. Denn wie Alex Van Halen in einem aktuellen Interview angibt, wird der Schlagzeuger bald beginnen, mit Toto-Gitarrist Steve Lukather an einem neuen Album zu werkeln. Dies gab der Bruder des 2020 verstorbenen, legendären Saitenhexers Eddie Van Halen im Metal Sticks-Podcast des langjährigen Iron Maiden-Drummers Nicko McBrain zu Protokoll. Spannende Sache "Ich bereite mich darauf vor, dieses Album mit Lukather und ein paar anderen Leuten zu machen", offenbart Alex Van Halen. "Das sollte aufregend sein." So weit, so gut. Allerdings erläuterte der 72-Jährige nicht näher, um was…
