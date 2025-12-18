Toggle menu

Broilers live in Düsseldorf 23.12.2026

Künstler: Broilers

Arch Enemy: Michael Amott trauert um Vater
Michael Amott mit Arch Enemy @ Summer Breeze 2018, 17.8.2018
Neben dem Abgang von Alissa White-Gluz bei Arch Enemy muss Michael Amott aktuell auch den Tod seines alten Herren verkraften.
Jetzt kommt es richtig dicke für Michael Amott! Der Gitarrist muss derzeit nicht nur im Band-Konzept von Arch Enemy von Frontfrau Alissa White-Gluz Abschied nehmen, die ab sofort offenbar eine Solokarriere anstrebt. Zu allem Überfluss hat der Schwede auch noch den Tod seines Vaters zu beklagen, wie er wortkarg in den Sozialen Medien mitteilt: "Ruhe in Frieden. Danke für alles, Papa." Doppelschlag Das ist zusammengenommen alles sicher ein bisschen viel. Am gestrigen Sonntag (23.11.2025) hatten Arch Enemy und Alissa White-Gluz nämlich erst bekanntgegeben, dass sie fortan getrennte Wege gehen. Das offizielle Statement hierzu liest sich wie folgt: „Arch Enemy haben…
