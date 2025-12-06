Nun spricht auch Trivium-Gitarrist Corey Beaulieu über den kürzlichen Ausstieg von Drummer Alex Bent. Offenbar kam dieser unerwartet.

Anfang Oktober verkündeten Trivium und Schlagzeuger Alex Bent, nach neun gemeinsamen Jahren getrennte Wege zu gehen. Glücklicherweise sprang Sepultura-Drummer Greyson Nekrutman kurzfristig ein, sodass vorerst keine Auftritte abgesagt werden mussten. Offenbar kam Bents Ausstieg aber nicht nur für die Fans überraschend, wie Gitarrist Corey Beaulieu im Gespräch mit Australiens Wall Of Sound erklärt. Auf ein Neues „Es ist einfach passiert und war eine ziemliche Überraschung. Ich glaube, niemand hat wirklich damit gerechnet“, gibt Beaulieu an. „Aber es ist, wie es ist. Als es passierte, haben wir uns alle gegenseitig das Beste gewünscht. Es gibt keine harten Gefühle. Es war einfach…