Das Vorwort der METAL HAMMER-Ausgabe 04/2026 von Chefredakteur Sebastian Kessler über die Titel-Story und weitere große Themen.

Liebe Metalheads, genau 40 Jahre ist es her: Im März 1986 erschien mit MASTER OF PUPPETS ein Album, das die weitere Karriere von Metallica definieren sollte sowie Thrash Metal aus dem Underground und Metal als Ganzes in neue Höhen hob. Tüchtigkeit, Talent, Tragik: Dieser Meilenstein brachte alles zusammen und setzte die Bay Area als Fixpunkt auf die Landkarte der Metal-Welt. Die Szene in San Francisco zeichnete sich seit jeher durch eigenen Sound und einzigartige Attitüde aus – Exodus gehören (1979 von den Highschool-Kids Kirk Hammett, Tim Agnello und Tom Hunting gegründet) nicht nur zu den Pionieren, sondern auch den Bands,…