Auch wenn in dieser neuen Band vier der fünf Musiker bei King Diamond gespielt haben, grenzen sich Lex Legion bewusst von der Metal-Legende ab.

Das komplette Interview mit Andy LaRocque von Lex Legion findet ihr in der METAL HAMMER-Juniausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Bereits die Namen der an Lex Legion Beteiligten lesen sich wie eine Art ‘Who’s Who‘ der skandinavischen Metal-Szene: Andy LaRocque (King Diamond, Ex-Death), Pete Blakk (Ex-King Diamond, Ex-Blakk Totem), Mikkey Dee (Ex-King Diamond, Ex-Motörhead, Scorpions), Hal Patino (Ex-King Diamond, Ex-Pretty Maids) und Nils K. Rue (Pagan’s Mind). Diese fünf Ausnahmemusiker veröffentlichen am 12. Juni 2026 ihr Band-betiteltes Debütalbum, das garantiert für viel Wirbel sorgen wird.…