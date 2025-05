Ghost sollen sich auf ihrer aktuell laufenden "Skeletour" bei einem Bühnenbild einer antisemitischen Symbolik bedient haben.

Ghost feiern derzeit mit ihrem neuen Studiowerk SKELETÁ sowie der zugehörigen Hallentournee große Erfolge. Nun bekommen Bandmastermind Tobias Forge und Co. allerdings ein wenig Gegenwind. Denn einem Besucher des Konzerts in Berlin am 7. Mai 2025 ist etwas aufgefallen. So hat die Gruppe bei einem Bühnen-Artwork offenbar Bilder, Symbole und Codes benutzt (siehe unten), welche auch von den Nazis verwendet wurden, um Juden herabzuwürdigen. "An Ghost, Lead-Sänger Tobias Forge und Tourneeveranstalter Live Nation Entertainment: Gestern waren wir zu Besuch auf dem Konzert der ‚Skeletour 2025’ in Berlin. Beim Song ‘Rats’ (wenn unsere Erinnerungen stimmen) [es war tatsächlich ‘Mummy Dust’ —…