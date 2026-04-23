Der Zwist zwischen Turnstile und Brady Ebert nimmt gefährliche Ausmaße an. Der Gitarrist wurde wegen versuchten Mordes festgenommen.

Seit 2022 ist Brady Ebert kein Mitglied mehr bei Turnstile, und offensichtlich hat der Gitarrist die Trennung bis heute nicht überwunden. Immer wieder erhob Ebert in der Vergangenheit Vorwürfe gegen seine einstigen Kollegen. Diese reichten von Diebstahl und Veruntreuung bis hin zu sexuellem Missbrauch. Nun kam es zu einem Vorfall, der weit über die verbalen Attacken hinaus geht. Neue Stufe der Eskalation Erst Ende März veröffentlichte Ebert Screenshots einer hitzigen Diskussion mit Turnstile-Frontmann Brendan Yates. Kurz darauf scheint die Situation eskaliert zu sein. Wie aus Festnahmeprotokollen der Strafverfolgungsbehörden in Montgomery County, Maryland hervorgeht, ist Brady O’Brien Ebert am 31. März…