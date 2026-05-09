Doro Pesch musste Abschied nehmen — die Mutter der Metal-Queen weilt nicht mehr unter den Lebenden.

Die Grande Dame des Heavy Metal hat sich mit einer persönlichen sowie traurigen Botschaft zu Wort gemeldet. Denn in der Familie von Doro Pesch gibt es einen Trauerfall zu beklagen. Für die Queen des sonischen Stahl ist es wahrscheinlich die schlimmste Nachricht überhaupt: Ihr Mutter ist verstorben. Darüber hat die 61-Jährige ihre Anhänger in den Sozialen Medien informiert. Abschied "Schweren Herzens will ich euch wissen lassen, dass meine stärkste Soldatin, größte Unterstützerin, beste Freundin und meine geliebte Mama jetzt bei den Engeln ist", treibt Doro ihren Fans die Tränen in die Augen. "Ich bin für immer dafür dankbar, was du…