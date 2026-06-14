Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Christiane Rösinger live in Varel 31.07.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Christiane Rösinger

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Fear Factory: Fan stirbt nach Konzert bei Unfall
Fear Factory
Fear Factory touren gerade durch Australien. Nach einer der Shows ereignete sich ein schwerer Unfall, bei dem ein Fan sein Leben verlor.
Am 22. Mai traten Fear Factory im Zuge ihrer Australientournee in Sydney auf. Dort feierte ein Fan namens Seamus Duignan seinen 28. Geburtstag, wie News.com.au berichtet. Doch der Abend nahm eine tragische Wendung. Auf seinem Nachhauseweg ereignete sich ein schwerer Autounfall, bei dem sowohl Duignan als auch dessen Uber-Fahrer und eine weitere Person ums Leben kamen. Mitgefühl Sobald die Nachricht von dem Unfall bekannt wurde, veröffentlichte Gitarrist Dino Cazares einen Post, in dem er sein Beileid und Mitgefühl angesichts der Situation ausdrückte. „Wir waren zutiefst betroffen vom tragischen Unfall, bei dem einer unserer Fans, der unser Konzert in Sydney besucht…
Weiterlesen
Zur Startseite