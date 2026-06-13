Linkin Park haben an einer Dokumentation gearbeitet, die den Werdegang der Band seit der Neuformierung zeigen soll.

Während Linkin Park noch auf ihrer „From Zero World Tour 2026“ sind, wartet hinter den Kulissen schon das nächste Schmankerl für die Fan-Gemeinde. In den Sozialen Medien hat die Band einen kurzen Trailer veröffentlicht, der eine Band-Dokumentation mit dem Titel ‘Unshatter’ ankündigt. Die Veröffentlichung des von Joe Hahn produzierten Films ist weltweit für „bald“ angesetzt. Der schwerste Teil Ganz überraschend ist all das nicht. Schon seit geraumer Zeit gab es immer wieder Hinweise auf einen Film, doch jetzt scheint es auf die Zielgerade zu gehen. Der kurze Ausschnitt deutet darauf hin, dass der Dokumentarfilm die Entstehungsgeschichte der Wiedergeburt der Band…