Sharon Osbourne will das Ozzfest 2027 erst einmal antesten und bei entsprechender Nachfrage 2028 größer aufziehen.

Sharon Osbourne hatte zuletzt zwei Mal bestätigt, dass das Ozzfest ein Comeback feiern wird. Nun hat die Geschäftsfrau im Podcast der Familie ein paar mehr Einzelheiten ausgeplaudert. Demnach soll das Festival zunächst in Birmingham über die Bühne gehen, wo sich das am 22. Juli 2025 verstorbene Familienoberhaupt Ozzy Osbourne bekanntlich im Rahmen eines finalen Konzertes mit Black Sabbath von seinen Fans verabschieden konnte. Anschließend soll es in die Vereinigten Staaten von Amerika gehen. Probelauf "Wir wollen zwei Tage im Stadion von Aston Villa machen und dann nach Amerika kommen", verrät Sharon. "Und wir wollen von allen hören, wohin wir in…