H-Blockx bringen nach langer Studiopause das neue Album FILLIN_THE_BLANK heraus, das viele Bekenntnisse von Sänger Henning Wehland beinhaltet.

Das komplette Interview mit H-Blockx findet ihr in der METAL HAMMER-Märzausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Keine Ausflüchte Die neugefundene Offenheit innerhalb der Gruppe hinterlässt auch auf FILLIN_THE_BLANK ihre Spuren. ‘Come_Clean’ oder ‘Desperado’ sind klare Bekenntnisse von Henning. In diesen Liedern erzählt er vom Überwinden seiner Alkoholsucht. Dank dem Vertrauen seiner Kollegen findet er die richtigen Worte: „Steddy und Gudze haben mir gesagt, es sei scheißegal, was und worüber ich schreibe. Ich soll nur versuchen, so authentisch wie möglich zu sein.“ In ‘Come_Clean’ reflektiert der Sänger…