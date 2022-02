Dave Mustaine lässt die Herzen von Megadeth-Fans höher schlagen. Hier könnt ihr sehen, wie er mit seinen Anhängern jammt.

Beim Rock 'N' Roll Fantasy Camp in Florida spielte Megadeth-Frontmann Dave Mustaine mit Fans ein paar Klassiker. Der Thrash-Pionier gab ‘À Tout Le Monde’ und ‘Symphony Of Destruction’ zum Besten. Unten seht ihr das Video dazu. Das Rock 'N' Roll Fantasy Camp wurde vor 26 Jahren ins Leben gerufen, damit Fans mit ihren musikalischen Helden jammen können. Dabei ist das Event doppelt reizvoll. Denn die Besten schaffen es zu den Abschlussauftritten mit den Rock-Stars an legendären Veranstaltungsorten wie den Abbey Road Studios in London oder dem Whisky a Go-Go in Hollywood. Das Rock 'N' Roll Fantasy Camp stand im Mittelpunkt des…